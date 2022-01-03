Журналист Придыбайло объяснил, чем интересен фильм «Гранит»

Журналист и блогер Константин Придыбайло прокомментировал картину режиссера Дениса Нейманда «Гранит». Он дал ленте высокую оценку.

Сюжет ленты «Гранит» рассказывает о событиях, произошедших в Мозамбике. Там местное население страдает от действий террористов и обращается за помощью к России. Военный командир с позывным Гранит вместе с группой инструкторов отправляется на помощь к жителям.

По мнению Придыбайло, лента интересна даже не с точки зрения художественности. Журналист отметил ключевым то, что фильм рассказывает о реальных событиях.

«Фильм интересный, но даже не с точки зрения драматургии или сценария, а в том, что это, по сути, на реальных событиях. Страшно представить, что в XXI веке где-то на планете творятся такие ужасы: войны, расстрелы, геноцид», ― прокомментировал Придыбайло в беседе с ФАН.

Премьера ленты «Гранит» на российском телевидении состоялась 28 декабря. Фильм вышел в эфире телеканала НТВ. Кроме того, картина доступна для просмотра на YouTube.