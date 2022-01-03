Путин поручил усовершенствовать требования безопасности на шахтах

Правительству РФ поручено рассмотреть вопросы о повышении безопасности ведения горных работ и улучшении условий труда на шахтах. Соответствующий пункт есть в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер провел совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, после которого Кабмин должен рассмотреть вопрос о внесении в правила проведения экспертизы промышленной безопасности определенных изменений. В этом же перечне есть вопрос о «совершенствовании систем безопасности и контроля, а также повышении надежности коллективных и индивидуальных средств спасения». Путин потребовал выполнить его поручения до 1 сентября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы датчиков, размещенных в шахте «Листвяжная», фальсифицировались. По его словам, за основу брались показатели приборов на поверхности. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.