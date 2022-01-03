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Непряева заняла первое место в женском масс-старте на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Спорт
/ Обновлено: 03 января 2022 15:58
Непряева заняла первое место в женском масс-старте на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Наталья Непряева завоевала золото в женской гонке с общего старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала первой в женском масс-старте классическим стилем на десять километров в рамках заключительного этапа многодневки «Тур де Ски». Победительница гонки преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды.

Серебро в женском масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме завоевала норвежка Хейди Венг. Финская лыжница Криста Пярмякоски заняла третье место. Россиянка Татьяна Сорина замкнула десятку сильнейших.

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