Пушков прокомментировал угрозы Байдена о санкциях против России

Президент США Джо Байден не решится вводить «адские» санкции против России. В этом уверен сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, ограничения приведут к тому, что Вашингтон лишится возможности оказывать влияние на Россию. Это позволит Москве действовать свободнее на мировой арене.

«Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

Байден и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры в ночь на 30 декабря. Глава Белого дома пригрозил санкциями из-за ситуации на Украине. Путин назвал такое развитие событий ошибкой.