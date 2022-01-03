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Матвей Сафонов заявил, что Игорь Акинфеев не является лучшим российским вратарем

Спорт
/ Обновлено: 03 января 2022 14:42
Матвей Сафонов заявил, что Игорь Акинфеев не является лучшим российским вратарем

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что выступающий за московский ЦСКА Игорь Акинфеев не является лучшим голкипером страны.

Матвей Сафонов убежден, что сейчас в России нет голкипера, который является сильнейшим в своем амплуа. Соответствующее мнение вратарь «Краснодара» озвучил в эфире Youtube-канала «Матч ТВ».

«Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарем России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да», — заявил Сафонов.

Голкипер «Краснодара» пропустил 16 голов в нынешнем сезоне РПЛ. В шести играх чемпионата России по футболу Сафонов сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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