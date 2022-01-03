Более 10 автомобилей столкнулись на трассе в Свердловской области

Массовая авария с участием десяти транспортных средств произошла на трассе под Екатеринбургом.

«Мужчина лежал на снегу, ему оказывали первую помощь. За нами водитель не соблюдал скоростной режим, и его на наших глазах развернуло прямо на обочине, в машину следом влетел джип», — сообщил очевидец происшествия представителям СМИ.

ДТП случилось около 12:30 по местному времени на дороге от Невьянска до Екатеринбурга. По предварительным данным, столкнулись около десяти автомобилей. Одно транспортное средство в результате инцидента сгорело. Известно как минимум об одном пострадавшем. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.