Финский ученый Каринен определила связь между генами и склонностью к случайному сексу

Нравственные установки и тяга к наркотическим веществам могут объясняться генами, заявила финский ученый Анника Каринен.

Автор научной работы опубликовала материалы в издании Psychological Science. Финские ученые провели исследование среди восьми тысяч граждан Финляндии. Они нашли взаимосвязь между моральными установками относительно употребления наркотиков и участия в случайном сексе.

«Многие связывают употребление опьяняющих веществ со случайным сексом. Люди, которые предпочитают четкие обязательства в сексуальных отношениях, часто выступают и против опьяняющих веществ», — говорит финский ученый Анника Каринен

Также на выбор человека влияют гены. Исследование ученых показало, что примерно на 75% взаимосвязь между употреблением наркотических веществ и готовностью вступить в случайный половой акт можно объяснить генами.