Авторы EurAsian Times назвали Китай причиной обострения отношений России и Индии

Индия пытается исправить проблемы, которые создала в отношениях с Россией из-за сотрудничества Москвы с Китаем. Об этом пишет индийское издание EurAsian Times.

Натянутые отношения с Пекином являются для Индии основным аспектом в выстраивании внешней и оборонной политики. Стороны начали наращивать военную мощь из-за территориального спора на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района, пишет издание «ПолитРоссия».

Нью-Дели на фоне противостояния с КНР мог обратиться за помощью к Москве как ключевому партнеру. Однако индийскому руководству не понравилось, что Москва сотрудничает с Пекином, поэтому оно попыталось наладить связи с США.

«Проблемы в этой области все еще сохраняются, поскольку Китай является ключевым стратегическим партнером России и основной угрозой для Индии. Следовательно, Индия установила более тесные связи с Западом, что создает трещины в отношениях Москвы и Нью-Дели», — говорится в публикации EurAsian Times.

Надежды Индии на США быстро сменились разочарованием. Во-первых, Вашингтон остро отреагировал на покупку Нью-Дели российских систем С-400, во-вторых, Белый дом забыл об интересах Индии, когда выводил свои войска из Афганистана.