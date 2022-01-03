Микробиолог Эвери предупредила о риске инфекции с осложнениями из-за куриного мяса

Куриное мясо из супермаркета зачастую является источником опасных бактерий. Главное правило обработки такого продукта озвучила микробиолог и специалист по охране окружающей среды доктор Лайза Эвери.

Курица может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, заражение которыми чревато развитием инфекции с осложнениями. На сегодняшний день это одна из самых серьезных угроз для человеческого здоровья, приводит слова Эвери британское издание Daily Express.

«В итоге мы можем оказаться в такой ситуации, когда антибиотики уже не будут действовать, и тогда некоторые обыкновенные инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми», — подчеркнула микробиолог.

Во время готовки куриное мясо нельзя мыть. Не нужно также допускать, чтобы продукт соприкасался с чем-либо, кроме сковороды и кастрюли. Дотронувшись до такого мяса, следует быстро вымыть руки. Вынув продукт из упаковки, лучше сразу положить его в сковороду.