Переохлаждение делает организм человека более уязвимым к заражению коронавирусом

Длительное переохлаждение тканей организма снижает местный иммунитет и увеличивает риск заражения коронавирусом, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил, что переохлаждение является стрессом для организма, который способствует интенсивному размножению внутренних и внешних патогенов в организме, сообщает агентство ТАСС.

«Если человек не в состоянии стресса, то он гораздо большее количество патогенов с помощью врожденного иммунитета может переносить без последствий, а когда человек переохлаждается, то система интерферона и прочих врожденных механизмов иммунитета ослабевает», — пояснил глава центра Гамалеи.

Рост болезнетворных вирусов и бактерий, который в прочих случаях проходит незаметно, может вызвать инфекцию, сопровождающуюся насморком, гриппом и простудой.