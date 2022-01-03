Участница шоу «Пацанки» напала с ножом на мать в Гатчине

Регина Колупаева, участвовавшая в съемках шоу «Пацанки», во время бытовой ссоры ударила собственную мать в спину ножом. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в квартире дома №11 по улице Красных Военлетов. Медики госпитализировали пострадавшую с проникающим ранением стенки грудной клетки. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшая была доставлена в отделение полиции. По предварительной информации, в момент нападения она находилась в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.