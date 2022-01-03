В Кронштадте подросток потушил снегом Вечный огонь

Несовершеннолетний засыпал снегом мемориального комплекса «Вечный огонь на братской могиле» на Якорной площади.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 2 января. Очевидцы заявили, что на месте инцидента ощущается сильный запах газа. Камера видеонаблюдения засняла хулигана. Им оказался молодой человек 2008 года рождения.

Подросток был задержан для проведения профилактической беседы, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вечный огонь на мемориале был вновь зажжен в 15:00.