Замглавы МИД России Панкин допустил долгую сертификацию «Северного потока — 2» из-за США

США могут принять новые меры против газопровода «Северный поток — 2». В этом уверен замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин.

Он допустил, что американцы потребуют от европейцев, чтобы те не покупали «ни грамма российского газа».

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться», — отметил Панкин в интервью РИА Новости.

Россия не раз заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом. Против него активно выступают Украина и США.