Депутат Мироненко получила травму во время прогулки по неубранным улицам Петербурга

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Татьяна Мироненко попала в больницу. Женщина поскользнулась и упала на бетонный блок.

Петербуржцы продолжают страдать из-за плохой уборки снега. В этот раз пострадала депутат МО № 72 Татьяна Мироненко. Она гуляла с семьей по набережной в новогодние праздники. Женщина у Итальянского моста начала обходить бетонный блок, который фиксирует декорации. Однако она поскользнулась и упала на острый угол.

«Первое время даже ничего сказать не могла и больно дышать было», — сказала депутат после инцидента.

По ее словам, в приемном отделении было много людей с травмами ног, рук и других частей тела. После обследования депутата направили на лечение у травматолога, пишет GAZETA.SPb.

Стоит отметить, что патовая ситуация с уборкой улиц в Санкт-Петербурге наблюдается с первого снегопада. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не обращает внимание на жалобы горожан.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.

