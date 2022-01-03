С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Мироненко получила травму во время прогулки по неубранным улицам Петербурга

Общество
Депутат Мироненко получила травму во время прогулки по неубранным улицам Петербурга

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Татьяна Мироненко попала в больницу. Женщина поскользнулась и упала на бетонный блок.

Петербуржцы продолжают страдать из-за плохой уборки снега. В этот раз пострадала депутат МО № 72 Татьяна Мироненко. Она гуляла с семьей по набережной в новогодние праздники. Женщина у Итальянского моста начала обходить бетонный блок, который фиксирует декорации. Однако она поскользнулась и упала на острый угол.

«Первое время даже ничего сказать не могла и больно дышать было», — сказала депутат после инцидента.

По ее словам, в приемном отделении было много людей с травмами ног, рук и других частей тела. После обследования депутата направили на лечение у травматолога, пишет GAZETA.SPb.

Стоит отметить, что патовая ситуация с уборкой улиц в Санкт-Петербурге наблюдается с первого снегопада. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не обращает внимание на жалобы горожан.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.

#петербург #травма #снег #мироненко