Оперштаб сообщил о 55 смертях от COVID-19 в Петербурге за сутки

Санкт-Петербург по-прежнему остается на втором месте по уровню смертности от коронавируса среди российских городов, согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в Северной столице зарегистрировали 55 смертельных исходов из-за коронавируса. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 28 204 жителя Петербурга. За прошедшие 24 часа в городе выявили 1341 новый случай коронавируса — число зараженных за весь период распространения инфекции увеличилось до 856 251, говорится в сообщении оперативного штаба.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее заявлял, что коллективного иммунитета среди горожан удастся достичь к 15 января 2022 года. Однако мегаполис до сих пор находится в лидерах по количеству смертей и новых случаев COVID-19. Реальная статистика заставляет усомниться в словах градоначальника, отметил политолог Иван Аркатов.