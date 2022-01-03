СК возбудил уголовное дело по факту отравления детей в омском оздоровительном центре

Следственный комитет расследует обстоятельства отравления девяти несовершеннолетних в омском спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна».

Криминалисты взяли пробы воды из бассейна для проведения анализов и выяснения количества содержания в нем хлора. Также проводится допрос свидетелей происшествия. Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что дети отравились парами хлора после посещения центра. По данному факту прокуратура проводит проверку. Несовершеннолетние со своими родителями посетили бассейн вечером в воскресенье. Под утро девять детей были госпитализированы.