Канцлер ФРГ Шольц возьмет под личный контроль выстраивание отношений с Россией

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен взять выстраивание российско-немецких отношений под личный контроль. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Авторы публикации отметили, что глава германского правительства рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в январе. По информации издания, внешнеполитический советник Шольца Йенс Плетнер занимается организацией этих переговоров на протяжении двух недель.

Кремль ранее обнародовал детали новогодних обращений Путина, адресованных Шольцу и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Российский лидер в посланиях выразил надежду на налаживание конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Берлина.