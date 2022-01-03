Сергей Карасев попал в список 20 европейских судей для подготовки к ЧМ в Катаре

Российский арбитр Сергей Карасев вошел в список европейских кандидатов на судейство чемпионата мира по футболу 2022 года, который примет Катар.

Сергей Карасев примет участие в семинаре Международной федерации футбола (ФИФА) для европейских арбитров, которые вошли в число кандидатов на судейство финального турнира ЧМ в Катаре. Мероприятия пройдет в ОАЭ с 17 по 21 января. На семинар приглашены 20 европейских арбитров и и 16 видеоассистентов. По результатам семинара, которым будет руководить итальянец Массимо Бузакка, глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сформирует окончательный список рефери финального турнира ЧМ-2022.

В прошлом году бригада Карасева обслуживала матчи чемпионата Европы по футболу. Кроме того, российский арбитр ФИФА и его помощники работали на игре на Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».