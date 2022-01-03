Политолог Сатановский спрогнозировал новую эпоху в отношениях России и Финляндии

Финляндия готовится к новой эпохе в отношениях с Россией. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал высказывание премьер-министра страны Санны Марин, которая заявила, что у государства остается возможность подать заявку на вступление в НАТО. По ее словам, Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.

Сатановский отметил, что слова политика увеличат протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ военного блока и России. Об этом также свидетельствует внезапное недовольство финского руководства на фоне предложения Москвы о гарантиях безопасности в адрес НАТО и США.

«Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается», — написал эксперт в Telegram.

Эксперт напомнил, что Финляндия входила в состав Российской империи с 1809 до 1917 года в качестве автономного государства. Страна получила свою независимость по итогам Великой отечественной войны, однако советский лидер Иосиф Сталин мог ее ликвидировать.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования России к Запада о гарантиях безопасности противоречат порядку, который образовался в Европе.