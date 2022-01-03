Der Tagesspiegel заявил о возмущении Евросоюза из-за переговоров Путина и Байдена

Европа чувствует, что ее исключили из обсуждения вопросов мировой повестки после последнего разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

США заявляют о тесном сотрудничестве с европейскими коллегами, однако Брюссель практически не имеет отношения к переговорам об Украине и гарантиях безопасности.

«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», — заявил недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Вслед за ним член Европарламента Манфред Вебер потребовал, чтобы ЕС был включен в переговоры о безопасности в качестве заинтересованной стороны. Несмотря на это, «телефонная дипломатия» России и США продолжает носить двусторонний характер, отмечает Der Tagesspiegel.

Путин и Байден провели телефонные переговоры в ночь на 31 декабря. Американский глава пригрозил санкциями из-за украинского вопроса. Путин ответил, что такое решение будет ошибкой.