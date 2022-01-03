Аналитики Sohu допустили размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии на фоне провокаций Запада

Россия и Белоруссия послали Соединенным Штатам и НАТО самый жесткий сигнал. Такое мнение выразили аналитики китайского издания Sohu.

Москва и Минск значительно сблизились на фоне давления и провокаций Запада. По мнению экспертов, сейчас российская сторона готова разместить на территории Белоруссии ядерное оружие. Кроме того, Минск уже заявлял о готовности принять подобное вооружение, пишет «ПолитРоссия».

«Если российское ядерное оружие появится в Белоруссии, это означает, что Москва и Минск будут готовы сражаться вместе, чтобы противостоять западным провокациям, которые могут произойти в любое время. И это самый жесткий сигнал, направленный Соединенным Штатам и НАТО», — сказано в статье.

Аналитики отметили, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является крайней мерой. Сейчас Москва предлагает Соединенным Штатам и НАТО урегулировать ситуацию мирным путем, поэтому российская сторона направила предложения по гарантиям безопасности. Если Запад откажется от инициативы РФ, то она сможет рассчитывать только на Минск.

Ранее стало известно, что 10 января 2022 года пройдут переговоры России и США. Через два дня после события состоится заседание Совета РФ — НАТО.