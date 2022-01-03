Сержант ВСУ Борисовская заявила о принуждении к участию в новогоднем поздравлении Зеленского

Военнослужащую ВСУ Наталью Борисовскую принудили принять участие в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в Facebook.

Одном из местных изданий сообщило, что Борисовская столкнулась с волной критики после публикации видеопоздравления. Военнослужащая сидела по левую руку от лидера. Затем девушка в соцсети сообщила, что приняла участие в поздравлении, поскольку ее принудило военное командование.

«Была, есть и буду против Зе… Я действующая военная и это было распоряжение», — написала сержант в Facebook.

Борисовская добавила, что после этой ситуации от нее начали отписываться люди в соцсети.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Беседа длилась примерно полтора часа.