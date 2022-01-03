Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал перезахоронить Ленина и Сталина

Захоронения на Красной площади в Москве являются кощунством. Такого мнения придерживается вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он отметил, что рядом с погребениями работают каток и торговые ряды, гуляющие встречают Новый год. Приезжие ходят по тому месту, где покоятся люди.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений. Они являются издевательством над людьми», — подчеркнул Борис Чернышов.

Вождь пролетариата Владимир Ленин, по его словам, никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию в центре Москвы. Ему, а также бывшему советскому вождю Иосифу Сталину давно пора найти покой в другом месте, уверен парламентарий.