Музыкальный продюсер попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками

Музыкального продюсера Павла Токарева экстренно госпитализировали в Москве с передозировкой наркотическими веществами.

Состояние мужчины оценивается медиками как тяжелое. Известно, что в отделении реанимации Токарев оказался из-за передозировки запрещенными препаратами. В настоящий момент врачи борются за жизнь музыкального деятеля в больнице Боткина.

В последний раз мужчина выходил на связь с поклонниками, вероятно, 23 декабря в соцсети Facebook. Все причины и обстоятельства происшествия уточняются.