Неизвестные захватили грузовое судно в Красном море

Грузовое судно подверглось нападению у побережья Йемена. Чрезвычайное происшествие случилось возле порта Рас-Иса в Красном море. Об этом сообщили агентству Reuters в Центре координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании.

По информации СМИ, инцидент произошел в воскресенье вечером. На данный момент неизвестно, под каким флагом шло захваченное судно, данные об экипаже не поступали.

Специалисты рекомендовали судам, которые находятся в регионе, проявлять бдительность. Обстоятельства случившегося устанавливаются.