Юрист Юкша предрек рост мошенничества в Петербурге из-за новых противоэпидемических мер

Жители Санкт-Петербурга обязаны предъявлять QR-код о вакцинации при посещении определенных мест со 2 января. Подобную инициативу о расширении спектра заведений от властей города оценил юрист и общественник Янис Юкша.

Так, противоэпидемические меры затронули непродуктовые магазины, развлекательные заведения, гостиницы, бассейны, фитнес-центры, общепит, учреждения культуры, а также брачные и спортивные мероприятия. По мнению Юкши, такой охват не уменьшит темпы заражения, зато создаст почву для мошенников, которые будут предлагать поддельные QR-коды за определенную плату, передает Федеральное агентство новостей.

«Я считаю, что Санкт-Петербург совершает ошибку. И, конечно же, ею воспользуется всякого рода криминальный сброд, который с удовольствием будет продавать липовые бумажки петербуржцам, желающим нормально закончить свой новогодний отпуск. Люди, оказавшись в отчаянии, будут вынуждены преступать закон. Власти города своими же руками толкают их в уголовную среду», — считает юрист.

Последствия подобных решений уже отражаются на жителях. Так, горожане выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть в магазины, на входе которых осуществляется проверка QR-кодов. При этом действительность показывает, что меры, принимаемые губернатором Александром Бегловым, не улучшают обстановку с COVID-19 в Северной столице. Город по-прежнему является одним из лидеров антитопа по суточной заболеваемости.