Глава Пентагона Остин получил положительный результат теста на COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Глава оборонного ведомства сейчас следует всем рекомендациям врача.

Со слов самого Остина, он обнаружил у себя симптомы COVID-19, когда был в отпуске, отмечено на сайте американского военного ведомства.

«Сегодня утром я дал положительный результат на COVID-19. Я попросил пройти тест сегодня после того, как у меня появились симптомы», — заявил глава Пентагона.

Также Остин отметил, что у него наблюдаются легкие симптомы заболевания. Он выполняет все указания врача и планирует провести ближайшие пять дней у себя дома.

Министр обороны США «сохранил все полномочия», а его заместитель Кэтлин Хикс будет представлять его «по мере необходимости в других вопросах».