Депутат Рады Кива заявил о возросшем интересе украинцев к Путину

На Украине всей страной смотрели новогоднее обращение российского президента Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий сделал такое заявление после поздравления соотечественников с Новым годом. По его мнению, популярность российского лидера на Украине быстро возрастает, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!» — заявил депутат Рады.

Кива напомнил таким образом, что в этом году Путин отметит важную дату. 7 октября главе государства исполнится 70 лет. По предположению депутата, жители Украины уделят много внимания этому событию.