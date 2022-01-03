Зеленский обязался обеспечить украинцев фотографиями ВСУ с «мирного Крыма» в 2022 году

Жители Украины в 2022 году увидят фотографии военных страны с «мирного Крыма, Донецка и Луганска». Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении.

Глава государства также заверил, что все участники боевых операций на востоке получат долгожданные квартиры. Ветераны при этом смогут повесить фото с соратниками, с «которыми защищали свою землю», в собственной жилплощади.

«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — заявил Зеленский.

Новогоднее обращение президента Украины длилось порядка 20 минут, что крайне не понравилось жителям страны. Они раскритиковали Зеленского за неправильную статистику, а его заявления о повышении зарплат и вовсе вызвали неприкрытую ярость.