Аналитик из Венгрии Кохан призвал Запад к открытию новой главы в отношениях с Россией

Западу следует открыть новую главу в отношениях с Москвой, чтобы не вести холодную войну «на два фронта» с Россией и Китаем, написал в статье для венгерского издания Ungarn Heute аналитик Матьяш Кохан.

Автор считает абсурдным стремление западных государств противостоять России и Китаю одновременно. По мнению Кохана, президент РФ Владимир Путин строит государство европейского образца. Убедиться в этом можно отправившись во Владивосток, подчеркнул автор.

«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — написал Кохан.

Аналитик призвал западных лидеров сократить зависимость от Китая и начать диалог с Россией. Это позволит не «вести холодную войну на два фронта», заключил эксперт.