ТАСС сообщил об учениях стратегических ядерных сил России в начале 2022 года

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» могут состояться в России уже в начале этого года, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

Учения «Гром» пройдут при участии ядерной триады, сообщает ТАСС. Издание подчеркивает, что официального подтверждения этих сведений у него нет.

В конце декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что СКШУ «Гром» и «Восток» состоятся в 2022 году. Обычно они проводятся ежегодно, но в конце «военного» учебного года.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные оборонные ведомства заинтересовались российской эшелонированной противовоздушной обороной.