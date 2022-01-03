Мусорная куча образовалась под окнами одного из домов Выборгского района Петербурга

Житель Выборгского района Санкт-Петербурга поделился фото с кучей отходов, образовавшейся вокруг переполненных мусорных контейнеров под окнами дома в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» кадре видны горы отбросов, которые образовались вокруг мусорных контейнеров. Судя по всему, местные жители, по возможности, пытались не разбрасывать отходы, аккуратно складируя их рядом с контейнерной площадкой. Однако мусора скопилось так много, что он едва не высыпается на проезжую часть.

«Приозерское шоссе дом 18 корпус 7 литера А. Вот такой вид из окна», — с горечью отметил автор публикации.

Первые помойные завалы в Северной столице появились в последних числах декабря, сообщает ФАН. Вскоре с этой проблемой столкнулись жители почти всех районов города. Сложившаяся в Петербурге ситуация показала, что администрация губернатора Александра Беглова не справилась с уборкой мусора также, как не смогла решить проблему с уборкой снега.