Суданский премьер-министр Хамдок объявил об отставке из-за кризиса в стране

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил, что планирует уйти в отставку на фоне кризиса в республике. Соответствующее заявление политик сделал во время обращения, которое транслировало государственное телевидение страны.

Хамдок подчеркнул, что для него «было честью управлять правительством в тяжелых условиях на протяжении более двух лет». Премьер-министр также добавил, что его кабмину за это время «удалось вывести Судан из международной изоляции».

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства», — сообщил Хамдок.

Суданский политик отметил, что на посту премьер-министра он «пытался уберечь страну от скатывания к катастрофе». По словам Хамдока, взаимодействие между политическими сторонами в республике является путем для «перехода к гражданскому и демократическому государству».