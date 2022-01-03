Принц Уильям разочаровал Кейт Миддлтон подаренным в начале отношений биноклем

Член британской королевской семьи принц Уильям назвал бинокль самым разочаровывающим подарком, который он купил для жены Кейт Миддлтон, сообщает The Sun.

Об ужасном подарке, о котором ему постоянно напоминает супруга, герцогиня Кембриджская, принц Уильям рассказал в подкасте Питера Крауча на радио BBC Radio Five Live. Он признался, что еще до женитьбы, на стадии ухаживаний решил во время прогулки подарить Кейт бинокль.

«Все пошло не так. Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль, тогда мне казалось, что это хорошая идея», — объяснил принц Уильям.

Ранее королевский эксперт Камилла Томини назвала Кейт Миддлтон наиболее влиятельным обитателем Букингемского дворца. Специалист уверена, что герцогиня Кембриджская за годы, прожитые в составе семьи королевы Великобритании Елизаветы II, сумела завоевать расположение не только коренных британцев, но и — что самое сложное — кровных родственников мужа.