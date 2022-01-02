Жители острова Кадьяк пожаловались на белых медведей, которые перебираются из США в Россию, сообщил корреспондент The Telegraph Джейми Джонсон.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что в районе острова Кадьяк в конце 1990-х годов обитали 127 белых медведей. Но в последнее время их количество сократилось едва ли не на 40%. Например, на юге моря Бофорта популяция белых медведей за период с 2001 по 2010 годы уменьшилась с 1500 до 900 особей. Местные жители считают, что мигрировать животных заставляет таяние льдов.

«На российском острове Врангеля в соседнем Чукотском море популяция белых медведей значительно выросла, и ученые насчитали рекордное количество — 747 медведей в 2020 году по сравнению с 589 в 2017 году», — отмечает обозреватель The Telegraph.

Всего в Чукотском море число белых медведей возросло до 3000. Животные на российской территории находятся в лучшей форме, они крупнее и лучше размножаются, отметила доктор Карин Роуд из Научного центра Аляски, передает «ПолитРоссия».

Ранее американский журналист Томас Хошман заявил, что либеральный интернационализм не сможет решить проблему изменения климата. Но в России некогда несельскохозяйственный Дальний Восток может превратиться в «процветающий промышленный центр», а Сибирь ожидает аграрный бум, прогнозирует журналист.