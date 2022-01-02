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Нутрициолог Инна Зорина предупредила об опасности горячего чая для желудка

Общество
Нутрициолог Инна Зорина предупредила об опасности горячего чая для желудка

Употребление горячего чая может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, предупредила российский диетолог-нутрициолог Инна Зорина.

Дело в том, что такой напиток может обжигать стенки желудка. По словам специалиста, теория о необходимости пить горячий чай при очень высокой температуре является мифом. Лучше всего дождаться, когда температура чая достигнет 40-60 градусов.

«В кишечник чай не попадет до тех пор, пока в желудке его температура не примет температуру тела. А для какой цели пить горячий чай? Чтобы он лежал в желудке и обжигал его?» — цитирует слова медика издание «Доктор Питер».

Любителям пить чай с лимоном следует добавлять дольку этого фрукта в уже остывший напиток. В горячем чае лимон теряет свои свойства, а полезный для здоровья витамин С просто разрушается, резюмировала Зорина.

#здоровье #чай #желудок #напиток