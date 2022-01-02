Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заболел COVID-19

Бразильский футболист и президент «Крузейро» Роналдо получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Теперь известный спортсмен не сможет принять участие в ближайших мероприятиях клуба, которые, в частности, будут посвящены годовщине со дня его основания.

В сообщении говорится, что 45-летний футболист чувствует себя хорошо и переносит коварный недуг без особых симптомов. Ближайшее время он проведет на самоизоляции.

Роналдо является двукратным чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки в составе сборной Бразилии. Его называют одним из лучших игроков в мире.