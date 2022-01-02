Нострадамус предсказал человечеству времена, когда хлеб будет стоить как черная икра

Французский фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами, Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус предсказал, что климатические изменения станут для человечества источником многих проблем.

Стали известны подробности пророчества Нострадамуса о том, какая часть света пострадает больше всего в 2022 году. По словам провидца, самое смертоносное бедствие предстоит испытать жителям Азии. Есть вероятность, что оно даже уничтожит некоторые народы.

Стоит отметить, что великий французский фармацевт рассказывал также о великом дожде, который будет идти 40 лет, после чего настанет эра потопов.

«Из-за солнечного тепла на море рыба будет наполовину приготовлена, а жители придут разделывать ее», — считал алхимик.

После стихийных бедствий настанут экономические, подчеркивал провидец. Цена на пшеницу взлетит, после чего хлеб будет стоить как черная икра, говорится в пророчестве Нострадамуса. Массовый голод заставит людей взяться за оружие и идти воевать. Количество мигрантов начнет увеличиваться, так как все будут пытаться выжить любой ценой.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пандемия COVID-19 закончится в наступившем году.