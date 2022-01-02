Норвежская прокуратура не исключает совершения Брейвиком нового преступления

Террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году лишения свободы за убийство 77 человек в 2011 году и желающий выйти на свободу условно-досрочно, может решиться на новое преступление. Об этом в воскресенье заявила государственный прокурор Хульда Карлсдоттир.

«По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком) дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление», — цитирует газета Dagsavisen прокурора.

Брейвик устроил два теракта 22 июля 2011 году в Норвегии. Сначала он привел в действие самодельное взрывное устройство рядом с правительственным зданием в Осло, после чего переоделся в форму правоохранители и отправился на остров Утойя, где устроил массовый расстрел в лагере для молодежи. В результате его действий погибли 77 человек, более 300 пострадали. В 2012 году Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы.