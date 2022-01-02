Офицер Росгвардии Миненко спас от гибели жителя Брянска

Сотрудник отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Брянской области, майор Андрей Миненко спас местного жителя от прыжка с моста.

Согласно данным пресс-службы ведомства, офицер возвращался с проверки нарядов и увидел возле железнодорожной станции Брянск-Орловский мужчину, стоявшего на краю моста за ограждением. Военнослужащий понял, что может случиться непоправимое, и начал действовать.

Он выбежал из автомобиля и бросился к горожанину. Росгвардеец вытащил отчаявшегося через ограждение, а затем вызвал скорую помощь и доложил о случившемся дежурному.

Отмечается, что мужчина оказался в сложных жизненных обстоятельствах. После осмотра медицинскими специалистами с гражданином провели работу сотрудники полиции.