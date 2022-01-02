Биолог Баранова составила прогноз по развитию пандемии коронавируса в 2022 году

Профессор Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала, как может измениться ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в 2022 году.

Биолог отметила, что людям очень повезет, если штамм «Омикрон» вытеснит предыдущую «Дельту». Однако, с наибольшей долей вероятности, установится так называемое динамическое равновесие, когда оба варианта вируса будут «уживаться» друг с другом.

«То есть эти вирусы будут по очереди в нашей популяции «поднимать голову». При этом будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом», — объяснила специалист в беседе с mk.ru.

Баранова также предположила, что «Омикрон» не вытеснит предшественника, а станет новой устойчивой линией SARS-CoV-2. Уже сейчас из-за многочисленных мутаций в S-белке этот штамм настолько сильно отошел от стандартного варианта, что начал двигаться в сторону подвида.

Кроме того, профессор призвала общественность ни в коем случае не отказываться от вакцинации. Возможно, для усиления защиты организма надо будет прививаться каждые два или три месяца, резюмировала она.