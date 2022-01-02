Сын Елизаветы II может потерять право пользоваться титулом из-за иска об изнасиловании

Британского принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского, если он проиграет иск Вирджинии Робертс-Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом передает The Sunday Times.

Кроме этого, наследнику королевы Елизаветы II пригрозили изгнанием и исключением из многих благотворительных организаций.

«Мы не можем заставить его отречься, в отличие от другого человека. Вместо этого его попросят отказаться от титула герцога», — сообщил источник, приближенный к королевской семье.

Он подчеркнул, что добиться этого будет очень непросто. Ведь на данный шаг придется уговаривать 95-летнего монарха.

В ответ на просьбу о комментарии представители Букингемского дворца отметили, что подобные слухи являются лишь спекуляцией.

Робертс-Джуффре заявила, что в 2001 году ее несколько раз заставили вступить в сексуальную связь с принцем Эндрю. На тот момент девушке было всего 17 лет.