Врач Оксана Драпкина назвала новогодние каникулы хорошим поводом улучшить здоровье

Новогодние праздники могут стать хорошим периодом, чтобы наладить режим дня и избавиться от вредных привычек, считает главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Однако многие люди, наоборот, усугубляют проблемы со здоровьем во время каникул. По словам специалиста, чтобы сохранить нормальное самочувствие, их лучше планировать заранее.

«Начать заботиться о себе — задача каждого. Те болезни, от которых страдает современное общество, хорошо предотвращаются в условиях физической активности, сбалансированного питания и отсутствия курения. Начните с малого: не объедайтесь», — посоветовала она в беседе с журналистами.

В первый и второй день года следует вернуться к обычному режиму сна и бодрствования. А чтобы не потратить время длинных выходных впустую, лучше написать список, что нужно успеть сделать, с кем встретиться и какие вопросы решить. Также не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе, резюмировала Драпкина.