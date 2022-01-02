Петербуржцев возмутила выборочная уборка Комаровского кладбища перед визитом Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил могилу поэта Даниила Гранина. Жителей города возмутил тот факт, что Комаровское кладбище, где захоронен почетный гражданин, убрали только к приезду градоначальника.

В первый день 2022 года в Сети была опубликована фотография, на которой Беглов стоит рядом с памятником. Однако местные СМИ посчитали данный кадр «ошибкой пиарщиков» губернатора. На снимке видно неубранное состояние кладбища — все проходы, дорожки и даже скамейки завалены толстым слоем снега. Только место, где стоит губернатор, расчищено.

Петербурженка Ольга Хмелинина не удивилась подобному подходу. Местная жительница рассказала еще об одном похожем случае, когда проблемы простых горожан были проигнорированы, передает Федеральное агентство новостей.

«Раньше была жуткая дорога на три километра. Не проехать было на "Жигулях", только на внедорожнике. Она была вся в ямах. Там организовали летом молодежный лагерь для одаренных детей на берегу Стрельцовского озера. Знаете, что сделали? Губернатора привезли на лодке, посадили на той стороне, привезли через все озеро. То есть он не узнал про эту дорогу, что она неподъездная», — возмутилась женщина.

Также после Нового года жители Северной столицы столкнулись с проблемой неубранных мусорных контейнеров и баков. При этом администрация Александра Беглова попыталась обвинить в проблеме самих горожан.