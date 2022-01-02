«Краснодар» готов заплатить 8 млн евро за переход защитника «Атлетико Минейро» Алонсо

Футбольный клуб «Краснодар» готов заплатить 8 млн евро за переход парагвайского защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо.

Футболист в ближайшее время может сменить клубную прописку и переехать в Россию, сообщает itatiaia.com.br. Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В сезоне 2021 года Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии, отметившись одним забитым мячом. В составе национальной команды Парагвая игрок провел 44 матча, на его счету два гола.