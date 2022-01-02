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Полузащитник «Челси» Жоржиньо назвал высоким уровень выступлений «Зенита»

Спорт
Полузащитник «Челси» Жоржиньо назвал высоким уровень выступлений «Зенита»

Итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо посчитал высоким уровень выступлений петербургского «Зенита».

Как отметил хавбек, в петербургской команде достаточно много техничных профессионалов, которые умеют играть в футбол.

«В "Зените" есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. "Зенит" не случайно находится там, где находится. Окажись "Зенит" в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело», — цитирует 30-летнего полузащитника «Чемпионат».

Петербуржцы после 18 туров лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 38 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых — «Динамо» — с 36-ю набранными очками.

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