В Кремле сообщили о разговоре Путина и Эрдогана по телефону

Лидер России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Об этом заявили в Кремле.

По данным Кремля, глава российского государства и его турецкий коллега обсудили по телефону предложения России по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили настрой на активизацию взаимовыгодного сотрудничества двух стран, подчеркнули на официальной странице.

Ранее сообщалось, что переговоры по безопасности между Россией и Соединенными Штатами Америки будут проходить, в том числе, на уровне администраций глав государств. Соответствующее заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков.