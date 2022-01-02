Врач Патель связала ночные позывы в туалет с развитием диабета второго типа

Частое мочеиспускание в ночное время является главным сигналом развивающегося сахарного диабета второго типа, сообщила врач Сумайи Патель.

Медик отметила, что диабет второго типа возникает из-за высокого содержания сахара в крови. Поэтому важно обращать внимание на сигналы, которые посылает организм, чтобы максимально быстро диагностировать заболевание и предупредить возможные осложнения.

Чтобы точно удостовериться в наличии заболевания, медик рекомендует обратиться к квалифицированному врачу. Именно он сможет назначить все необходимые анализы, сообщает портал «Медикфорум».

«Вам понадобится анализ крови, и вам, возможно, придется пойти в местный медицинский центр, если его нельзя сделать в приемной терапевта», — рассказала Патель.

Врач Сара Брюэр ранее напомнила о пользе брюссельской капусты при диабете. Употребление этого овоща замедляет рост уровня глюкозы после приема пищи.