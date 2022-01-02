Дипломат Тимофеев указал на отсутствие радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии

Заявления властей Финляндии о возможности вступить в Североатлантический альянс являются традиционной риторикой. Соответствующее заявление сделал программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его словам, разговоры внутри Финляндии о вступлении в НАТО ведутся давно. Эксперт отметил, что они начались еще до украинского кризиса. Однако не стоит расценивать данные заявления как что-то серьезное, подчеркнул Тимофеев. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Меньшинство поддерживает эту идею, потому что строго говоря Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — высказал свое мнение Тимофеев.

В переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом попытался вмешаться глава Финляндии Саули Ниинисте. По его словам, «сферам интересов не место в 2020-х годах».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования России к НАТО и США вступают в противоречие со сложившимся порядком обеспечения безопасности Европы.