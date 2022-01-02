Невский экологический оператор закрыл комментарии в соцсетях после массовых жалоб петербуржцев на мусор

Коммунальщики Санкт-Петербурга продолжают игнорировать вывоз мусора с улиц и дворов города.

Жители Петербурга массово жалуются в соцсетях на забитые мусорные контейнеры и переполненные отходами площадки. Горожане стали оставлять фотографии в группе регионального оператора по обращению с отходами «Невский экологический оператор», но спустя пару дней комментарии там закрыли.

По официальной версии, это сделано для того, чтобы петербуржцы писали жалобы в личные сообщения, чтобы они не затерялись среди остальных комментариев на стене.

«Новогодние праздники являются проблемным периодом для отрасли в каждом городе России ежегодно, так как объем отходов вырастает, количество припаркованных машин увеличивается. Начало работы НЭО в Санкт-Петербурге осложнилось тем, что предыдущие перевозчики недобросовестно подошли к исполнению своих обязанностей в последние дни 2021 года», — говорится в сообщении оператора.

Пока коммунальщики пытаются наладить работу, мусорные баки и площадки для сбора ТКО продолжают заполняться отходами, а администрация губернатора Александра Беглова получает жалобы и критику горожан за безответственное отношение к Петербургу.